L’Attimo Fuggente | stasera in tv il più celebre film sulla scuola | con un indimenticabile Robin Williams

La scena allo stesso tempo più entusiasmante e più discutibile de L'Attimo Fuggente (Dead Poets Society, 1989) è quella in cui il professore di letteratura inglese John Keating (Robin Williams) ordina ai suoi studenti di strappare le pagine dell'introduzione del libro di testo, intitolata Understanding Poetry in cui il prefatore, col nome ovviamente inventato di J. Evans Pritchard, espone un ragionieristico metodo di valutazione che calcola forma e contenuto delle poesie come fossero quantità matematiche. I ragazzi, spiazzati e affascinati, eseguono. Bisogna capirli quei ragazzi. Il film diretto da Peter Weir e sceneggiato da Tom Schulman, (che vinse l'Oscar ispirandosi a un professore dei suoi quindici anni), è ambientato nel 1959 all'immaginario Welton College (in realtà è la stupenda St. Andrew's ...

