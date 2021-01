Giugliano | tragedia sfiorata | un proiettile colpisce una donna in pieno volto | è salva

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Si trovava a casa dell’anziana madre a Mugnano in via Madelle Grazie al confine conquando, affacciatasi al balcone, è stata raggiunta dal colpo che l’ha ferita in fronte con unche si è conficcato nella cavità nasale.raggiunta da unin faccia Si è trattato di unaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.