FdI fa gli auguri con l’Inno a Roma. Parte la caccia al fascista. Ma l’autore è Puccini, non Mussolini… (Di venerdì 1 gennaio 2021) Fratelli d’Italia e l’Inno a Roma. Mussolini e Giacomo Puccini. Almirante e Giorgia Meloni. Un gran guazzabuglio per creare il solito scandalo politico inesistente ai danni di Fratelli d’Italia. Cos’è accaduto? Che Fratelli d’Italia di Brescia ha pensato di mandare gli auguri via whatsapp utilizzando l’Inno a Roma. l’Inno a Roma risale al 1919 C’è poco da indignarsi. l’Inno risale al 1919, composto da Giacomo Puccini con testo di Fausto Salvatori che si ispirò al “Carmen saeculare” di Orazio, un inno corale di preghiera teso ad esaltare il destino egemonico ed eterno di Roma. Anni fa lo cantò anche Andrea Bocelli e prima di lui Beniamino Gigli. Introduceva i comizi di Almirante dal 1970 in poi Ma c’è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Fratelli d’Italia e. Mussolini e Giacomo. Almirante e Giorgia Meloni. Un gran guazzabuglio per creare il solito scandalo politico inesistente ai danni di Fratelli d’Italia. Cos’è accaduto? Che Fratelli d’Italia di Brescia ha pensato di mandare glivia whatsapp utilizzandorisale al 1919 C’è poco da indignarsi.risale al 1919, composto da Giacomocon testo di Fausto Salvatori che si ispirò al “Carmen saeculare” di Orazio, un inno corale di preghiera teso ad esaltare il destino egemonico ed eterno di. Anni fa lo cantò anche Andrea Bocelli e prima di lui Beniamino Gigli. Introduceva i comizi di Almirante dal 1970 in poi Ma c’è ...

