Dramma per Elabdellaoui del Galatasaray: rischia di perdere la vista per un fuoco d’artificio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dramma per Elabdellaoui del Galatasaray, il difensore rischia di perdere la vista a causa di un fuoco d'artificio esploso in casa. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 1 gennaio 2021)perdel, il difensoredilaa causa di und'artificio esploso in casa. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Rednerd6 : Quando l'ossessione per il dramma, lo shock e lo share supera il rispetto per vivi e morti. È stato nauseante veder… - B1693 : @prelemilife2 Ma esatto, ma dopo la serata di ieri che si aspettavano? Andrà avanti per un po’, fino a quando uno d… - messveneto : Una ragazza riservata dal sorriso dolcissimo: chi era Lucia, travolta e uccisa da un'auto a 25 anni: Lascia il frat… - k4ndelaa : Che dramma per te dover essere la mia copia partorita male ?? - chero_sene : @AmbrixMUSE eh sì anche se con tutti sti casini è un po' un problema anche quello perché non possono venire i miei… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma per «Un nuovo rinvio della stagione sciistica sarebbe un dramma per l'Appennino» La Gazzetta di Modena Galatasaray, dramma per Elabdellaoui: operato agli occhi

Omar Elabdellaoui, difensore del Galatasaray, vittime di un incidente con i fuochi d'artificio: ora è ricoverato dopo un'operazione gli occhi ...

Galatasaray, il difensore Elabdellaoui ferito agli occhi da un fuoco d’artificio, rischia la vista

Galatasaray, il difensore Elabdellaoui ferito agli occhi da un fuoco d'artificio, rischia la vista - Una serata di festa per accogliere il nuovo anno si è trasformato in un dramma per Omar Elabdellaou ...

Omar Elabdellaoui, difensore del Galatasaray, vittime di un incidente con i fuochi d'artificio: ora è ricoverato dopo un'operazione gli occhi ...Galatasaray, il difensore Elabdellaoui ferito agli occhi da un fuoco d'artificio, rischia la vista - Una serata di festa per accogliere il nuovo anno si è trasformato in un dramma per Omar Elabdellaou ...