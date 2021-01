Capodanno 2021 | il bilancio di Musumeci | “È stato un anno difficile | continuiamo a lottare contro il Covid” Guarda il video…

Leggi su mediagol

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Parla Nello.Ecco il discorso del presidente della Regione Sicilia, che con un video pubblicato sui propri social ringrazia tutti coloro che sono impegnati nella lottail Coronavirus e fa il punto sull’emergenza sanitaria in Sicilia: “Ora è il momento della ripartenza, so che il popolo siciliano non si è mai tirato indietro e non lo farà adesso. In sinergia, con la Regione Siciliana che nonostante quest’non si è mai fermata”.Di seguito, il video completo del Governatore.embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/regionesiciliana/videos/246568070363854"