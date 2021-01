Botti di Capodanno, due persone ferite nel Salernitano (Di venerdì 1 gennaio 2021) È di due persone il bilancio delle persone rimaste ferite nella notte di San Silvestro in provincia di Salerno a causa dell'esplosione di Botti. A Salerno un giovane è stato... Leggi su ilmattino (Di venerdì 1 gennaio 2021) È di due persone il bilancio delle persone rimaste ferite nella notte di San Silvestro in provincia di Salerno a causa dell'esplosione di. A Salerno un giovane è stato...

