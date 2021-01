Antonella Elia Vs Valeria Marini e Rita Rusic/ "Cose vecchie e inutili da buttare!" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Antonella Elia contro Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2020: "Nulla cosmico e patetica" Poi l'attacco anche a Rita Rusic: "Le Cose vecchie non dovevano essere buttate?" Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021)controal Grande Fratello Vip 2020: "Nulla cosmico e patetica" Poi l'attacco anche a: "Lenon dovevano essere buttate?"

marikaj28 : RT @oocgfvip5: Una carrellata di momenti in cui Antonella Elia è piena di Valeria Marini #GFVIP - marikaj28 : RT @oocgfvip5: Antonella Elia piena di Valeria Marini #GFVIP - Laura78127122 : RT @oocgfvip5: Una carrellata di momenti in cui Antonella Elia è piena di Valeria Marini #GFVIP - scemografia : RT @vincycernic95: Ultimo giorno dell'anno e io penso solo alla schiena di Antonella Elia che ha retto da sola l'intero palinsesto Mediaset… - scemografia : RT @esseofi: Se esistessero ancora i telegatti, Antonella Elia ne avrebbe sicuramente uno. Donna dell’anno, protagonista indiscussa in quas… -