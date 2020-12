Vivere, lavorare e studiare in Gran Bretagna: cosa cambia dal 1° gennaio 2021? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo l’accordo raggiunto tra il Regno Unito e l’Ue (Brexit) viaggiare e lavorare in Gran Bretagna non sarà più lo stesso per i cittadini europei. Nuove regole per viaggiare Chi dovrà visitare il paese anglosassone non avrà bisogno del visto ma non potrà soggiornare per più di tre mesi continuativi. Fino a ottobre 2021 si potrà viaggiare sia con la carta d’identità che con il passaporto valido per sei mesi, ma oltre il termine ci si dovrà munire di un passaporto biometrico. Inoltre chi viaggia potrà portarsi un massimo di 10mila sterline in contanti senza dichiararle per forza. È prevista anche l’assicurazione di viaggio integrata alla copertura sanitaria privata. La tessera sanitaria non avrà più alcun valore. Per quanto riguarda la patente di guida i cittadini europei potranno usare la loro patente di guida ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo l’accordo raggiunto tra il Regno Unito e l’Ue (Brexit) viaggiare einnon sarà più lo stesso per i cittadini europei. Nuove regole per viaggiare Chi dovrà visitare il paese anglosassone non avrà bisogno del visto ma non potrà soggiornare per più di tre mesi continuativi. Fino a ottobresi potrà viaggiare sia con la carta d’identità che con il passaporto valido per sei mesi, ma oltre il termine ci si dovrà munire di un passaporto biometrico. Inoltre chi viaggia potrà portarsi un massimo di 10mila sterline in contanti senza dichiararle per forza. È prevista anche l’assicurazione di viaggio integrata alla copertura sanitaria privata. La tessera sanitaria non avrà più alcun valore. Per quanto riguarda la patente di guida i cittadini europei potranno usare la loro patente di guida ...

QuotidianPost : Vivere, lavorare e studiare in Gran Bretagna: cosa cambia dal 1° gennaio 2021? - Paolo_Tamagnini : @antoguerrera Quello che volevano era tagliare i lacci con l’Europa e ci sono riusciti. Fine. Sarà più facile, per… - R9Mancini : RT @viciocort: In che modo il #5G cambierà il nostro modo di vivere, lavorare e giocare? Quali sono gli ambiti in cui possiamo aspettarci n… - ironicola : Non è ancora finita; fatevi forti perche il prossimo non si preannuncia migliore; dall'epidemia probabilmente sare… - SIMO2 : RT @viciocort: In che modo il #5G cambierà il nostro modo di vivere, lavorare e giocare? Quali sono gli ambiti in cui possiamo aspettarci n… -