Vaticano, fonti Ior: “Non preoccupa sequestro richiesto da società Matta” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – Non preoccupa il ‘nuovo’ Ior il sequestro richiesto dal fondo lussemburghese Optimum Evolution Found Sif e dalla Sicav maltese Futura Fund Sicav plc di Alberto Matta. Anzi, dalle parti della banca vaticana – che non ne ha ancora ricevuto la notifica e ne ha appreso l’esistenza da fonti giornalistiche – lo ritengono “l’ennesimo espediente” di Optimum e Futura per tentare di rassicurare i propri investitori istituzionali sul giudizio in corso a Malta contro di loro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – Nonil ‘nuovo’ Ior ildal fondo lussemburghese Optimum Evolution Found Sif e dalla Sicav maltese Futura Fund Sicav plc di Alberto. Anzi, dalle parti della banca vaticana – che non ne ha ancora ricevuto la notifica e ne ha appreso l’esistenza dagiornalistiche – lo ritengono “l’ennesimo espediente” di Optimum e Futura per tentare di rassicurare i propri investitori istituzionali sul giudizio in corso a Malta contro di loro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Adnkronos : #Vaticano, fonti #Ior: 'Non preoccupa sequestro richiesto da società Matta' - TV7Benevento : Vaticano, fonti Ior: 'Non preoccupa sequestro richiesto da società Matta'... - Bufalenet : Tocca tornare anche questa domenica sulle voci che arrivano dal Vaticano sulle dimissioni di Papa Francesco. Una vo… - acferetrana : (continua) Anche fonti esterne alla #SantaSede confermano quanto pubblicato dalla Congregazione per la Dottrina del… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano fonti Vaticano, fonti Ior: "Non preoccupa sequestro richiesto da società Matta" Adnkronos Vaticano, fonti Ior: "Non preoccupa sequestro richiesto da società Matta"

Allo Ior, poi, confidano nell’accoglimento delle proprie domande “che del resto – sottolineano le fonti – sono state riconosciute ... ha avviato un giudizio fuori dalla Città dello Stato Vaticano ...

Timori per dimissioni di Papa Francesco in Vaticano il 31 dicembre: replica appena ricevuta

Non si placano le voci sulle dimissioni di Papa Francesco in Vaticano oggi 31 dicembre, ma c'è una risposta che abbiamo appena ricevuto ...

Allo Ior, poi, confidano nell’accoglimento delle proprie domande “che del resto – sottolineano le fonti – sono state riconosciute ... ha avviato un giudizio fuori dalla Città dello Stato Vaticano ...Non si placano le voci sulle dimissioni di Papa Francesco in Vaticano oggi 31 dicembre, ma c'è una risposta che abbiamo appena ricevuto ...