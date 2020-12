“Un Natale assurdo e triste, ma lui è con noi con l’anima e il cuore”: a TPI parla il cugino di Willy Duarte (Di giovedì 31 dicembre 2020) Erano gli ultimi scampoli d’estate, un’estate strana, sicuramente assurda. Un’estate che non dimenticheremo quella del 2020. Willy Monteiro Duarte aveva 21 anni e la vita davanti. Era nato a Roma da una famiglia capoverdiana: è morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre, a Colleferro, durante il trasferimento in ospedale a seguito di una violenta rissa nella quale era finito solo per proteggere un amico e per placare gli animi. Willy è stato ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan. La notte stessa del suo omicidio sono stati arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, lottatori esperti di MMA, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Tutti di età compresa tra i 21 e i 26 anni, sono accusati di aver massacrato di botte Willy, causandone la morte. Il ragazzo era intervenuto in difesa di un amico, quando è stato ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Erano gli ultimi scampoli d’estate, un’estate strana, sicuramente assurda. Un’estate che non dimenticheremo quella del 2020.Monteiroaveva 21 anni e la vita davanti. Era nato a Roma da una famiglia capoverdiana: è morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre, a Colleferro, durante il trasferimento in ospedale a seguito di una violenta rissa nella quale era finito solo per proteggere un amico e per placare gli animi.è stato ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan. La notte stessa del suo omicidio sono stati arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, lottatori esperti di MMA, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Tutti di età compresa tra i 21 e i 26 anni, sono accusati di aver massacrato di botte, causandone la morte. Il ragazzo era intervenuto in difesa di un amico, quando è stato ...

