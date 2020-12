Speranza | “Stadi chiusi anche dopo il 6 gennaio”

(Di giovedì 31 dicembre 2020) In molti già si domandano cosa si potrà fareil 6, data prevista della fine delle restrizioni attuate dal Governo per il periodo delle feste. Su questo si è espresso il ministro della Salute, Roberto: “Ristoranti e bar resterannoalle 18.piscine, palestre, cinema, teatri,. Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure enoi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti”. Più nessun dubbio quindi: gliresterannoalla ripartenza della Serie A. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

(Teleborsa) – “Il ritorno in classe è il nostro obiettivo prioritario”. A sottolinearlo è il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista sul Corriere della ...L'Italia è tornata oggi, nell'ultimo giorno dell'anno, in zona rossa. A parlare della situazione è così il Ministro della Salute Roberto Speranza ...