Serena Mollicone, giudice rinvia la pensione per non far slittare il processo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un processo atteso 20 anni e che rischiava di slittare ulteriormente per la carenza di organico del Tribunale di Cassino. Così per garantire la celebrazione del dibattimento per accertare le responsabilità per la morte di Serena Mollicone il presidente del Tribunale ha rinunciato alla pensione. Sarà lui stesso, il giudice Massimo Capurso, a presiedere infatti la corte che dovrà giudicare il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ex comandante della stazione di Arce, la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano. I Mottola e Quatrale sono accusati di concorso in omicidio e Suprano di favoreggiamento. Nel processo entra anche la morte del carabiniere Santino Tuzi e per questo Quatrale è accusato di ...

