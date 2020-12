Scuole, via libera dei prefetti al rientro in presenza dal 7 gennaio per gli studenti di medie e superiori. Fino al 15 dad al 50% (Di giovedì 31 dicembre 2020) Come da programmi le Scuole medie e superiori riapriranno in presenza dal 7 gennaio. Almeno Fino al 15 però è prevista la didattica a distanza al 50%, come disposto dall’ultima ordinanza del ministro della Salute. A ufficializzare la ripartenza è una nota del Viminale che annuncia come le prefetture abbiano adottato i documenti operativi “all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7 gennaio, dell’attività didattica in presenza”. “Per quanto riguarda materne ed elementari, che erano già aperte a dicembre, nulla cambia e tutto continuerà come prima”, ha ricordato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ad Affaritaliani.it. Zampa ha spiegato che “il 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Come da programmi leriapriranno indal 7. Almenoal 15 però è prevista la didattica a distanza al 50%, come disposto dall’ultima ordinanza del ministro della Salute. A ufficializzare la ripartenza è una nota del Viminale che annuncia come le prefetture abbiano adottato i documenti operativi “all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7, dell’attività didattica in”. “Per quanto riguarda materne ed elementari, che erano già aperte a dicembre, nulla cambia e tutto continuerà come prima”, ha ricordato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ad Affaritaliani.it. Zampa ha spiegato che “il 7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuole via Riapertura scuole, via libera al 50% il 7 gennaio, Azzolina: grande soddisfazione, fieri del lavoro fatto Orizzonte Scuola Il Prefetto annuncia la riapertura delle scuole superiori al 50 per cento dal 7 gennaio

È arrivata la comunicazione da parte della Prefettura per la ripresa dopo le Feste Natalizie. "le Autorità scolastiche varesine e l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale si sono messe immediatament ...

Conte: «Escludo l'obbligo del vaccino, senza fiducia di un partito andrò in Parlamento»

Giuseppe Conte, conferenza stampa di fine anno. Il premier fa il punto su economia, governo e Covid. «Dobbiamo avere una prospettiva di legislatura nel quadro dell'occasione ...

