Rientro in classe il 7 gennaio con steward e vigili. Al liceo Rinaldini sui banchi a giorni alterni (Di giovedì 31 dicembre 2020) ANCONA - Scuole al lavoro per programmare la ripartenza. Al liceo classico Rinaldini in classe a giorni alterni. Il prefetto , durante la riunione di ieri in videoconferenza con l'ufficio scolastico ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 31 dicembre 2020) ANCONA - Scuole al lavoro per programmare la ripartenza. Alclassicoin. Il prefetto , durante la riunione di ieri in videoconferenza con l'ufficio scolastico ...

infoitinterno : Scuola, i cinque scenari per il rientro in classe a Milano: 'Tutti in dad con oltre 300 nuovi contagi al gior… - infoitinterno : Rientro in classe il 7 gennaio, organizzazione didattica fino al 15 gennaio 2021. Scarica modello circolare e quadr… - infoitinterno : Rientro con il 50% studenti di una classe in presenza e 50% a distanza: docenti dovranno utilizzare il proprio tabl… - FranceskoNew : @docdrugztore @ArmandoTerminio @orizzontescuola Infatti sparisce completamente dal discorso il motivo per cui la sc… - IlFriuli : #Scuola, ecco il piano #trasporti per il rientro dal 7 gennaio. La Prefettura di #Udine comunica i nuovi orari di a… -