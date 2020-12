Richeldi (Cts): 'No al vaccino obbligatorio, ma per fare alcuni lavori deve essere un requisito' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Purtroppo a poche ore dal 2021 discutiamo ancora di cose che dovrebbero essere ovvie ma non lo sono: l'obbligatorietà per il vaccino anti-Covid "è complicata, anche se paradossalmente su altre misure ... Leggi su globalist (Di giovedì 31 dicembre 2020) Purtroppo a poche ore dal 2021 discutiamo ancora di cose che dovrebberoovvie ma non lo sono: l'obbligatorietà per ilanti-Covid "è complicata, anche se paradossalmente su altre misure ...

infoiteconomia : Astrazeneca, Richeldi (Cts): «Inglesi seri, ora uno scatto Ue. A giugno protetti tutti i fragili» - La7tv : #omnibus Lo pneumologo Luca Richeldi (CTS) è sicuro che le liste per le vaccinazioni #Covid non rappresentino un pr… - morettweet : RT @La7tv: #omnibus Il prof. Luca Richeldi (membro CTS) sui medici e il #vaccino Covid: 'Non vedo motivi per cui un medico non debba consig… - Infinity_999 : RT @La7tv: #omnibus Il prof. Luca Richeldi (membro CTS) sui medici e il #vaccino Covid: 'Non vedo motivi per cui un medico non debba consig… - La7tv : #omnibus Il prof. Luca Richeldi (membro CTS) sui medici e il #vaccino Covid: 'Non vedo motivi per cui un medico non… -