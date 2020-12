Pandev ha le idee chiare | “Salvo il Genoa e gioco l’Europeo | poi mi ritiro”

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Goransi confessa e lo fa ai microfoni de Il Secolo XIX. Il centravanti delha leper i prossimo mesi tra Serie A ed Europeo con la sua Macedonia.: "ile faccio l'Europeo poi mi fermo"caption id="attachment 915873" align="alignnone" width="639" Goran(getty images)/captionIl centravanti si prepara a vivere gli ultimi mesi da protagonista ma ha ancora qualcosa da fare prima di appendere gli scarpini al chiodo: "Nel 2021, a luglio, faccio 38 anni, credo davvero che sarà l'ultima stagione", ha spiegatoa proposito dell'annata in corso col Grifone. "Prima, però, ho gli ultimi sogni da realizzare.ile faccio ...

