Nba: i Lakers vincono a San Antonio, record per LeBron e la Hammon (Di giovedì 31 dicembre 2020) A San Antonio, LeBron James e Becky Hammon scrivono la storia della Nba. Il primo raggiunge 1000 partite consecutive con 10 o più punti segnati, la seconda, complice l'espulsione di Gregg Popovich, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 31 dicembre 2020) A SanJames e Beckyscrivono la storia della Nba. Il primo raggiunge 1000 partite consecutive con 10 o più punti segnati, la seconda, complice l'espulsione di Gregg Popovich, ...

Millesima partita consecutiva in doppia cifra per James, nel successo dei gialloviola a San Antonio. Il Gallo si fa male alla caviglia nel match che gli ...

