Mascherine irregolari | 20 000 euro multa a negoziante

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Oltre 340FFP2, del valore di circa 3 mila, sono state sequestrate ieri in un negozio a Trieste. Il titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino cinese, è stato sanzionato per oltre 20 mila. I controlli sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nas di Udine, dopo che una cliente aveva segnalato ai militari dell’Arma del Comando provinciale di Trieste dubbi sulla conformità del prodotto acquistato. Durante l’ispezione, i Carabinieri del Nas hanno constato la non conformità dei dispositivi di protezione individuale, privi di certificazioni e indicazioni in lingua italiana.