**M5S: Grillo, 'buon anno perché scemi correggano errori grandi uomini'** (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "L'Elevato è sceso per dirvi che gli errori dei grandi uomini ci dispiacciono perché danno l'occasione agli scemi di correggerli. buon anno!" Lo scrive in un tweet Beppe Grillo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "L'Elevato è sceso per dirvi che glideici dispiaccionol'occasione aglidi correggerli.!" Lo scrive in un tweet Beppe

TV7Benevento : **M5S: Grillo, 'buon anno perché scemi correggano errori grandi uomini'**... - damorantonio : @beppe_grillo Buon anno nuovo, sempre con #M5S #unicasperanza. Auguri! - leuroleso : @beppe_grillo Vai a fare in culo te, il @M5S_Europa, @M5S_Camera , @M5S_Senato, la @PaolaTavernaM5S ,… - StefanoSettimo : @beppe_grillo RiTorna in Cina con la mascherina e tutti i tuoi sudditi cinquestallati al seguito: NON tornare più..… - Lello_061 : @beppe_grillo Meglio degli scemi che dei Coglioni come voi del M5S !!!! Insulsi ignoranti . -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S Grillo M5S/Un Forum per Beppe Grillo, leader dell'antipolitica Il Sole 24 ORE Lamezia, Zizza e Cinquestelle presentano appello al Consiglio di Stato su brogli elettorali

5 stelle e Zizza hanno provveduto a fare appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR sui brogli elettorali a Lamezia ...

M5S/Un Forum per Beppe Grillo, leader dell'antipolitica

A differenza di Berlusconi, il principale leader politico del M5S degli esordi, Beppe Grillo non ha mai voluto “prendere casa” a Roma, per marcare la ...

5 stelle e Zizza hanno provveduto a fare appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR sui brogli elettorali a Lamezia ...A differenza di Berlusconi, il principale leader politico del M5S degli esordi, Beppe Grillo non ha mai voluto “prendere casa” a Roma, per marcare la ...