Lory Del Santo, confessione shock sul figlio suicida: “Forse è meglio così” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ospite a “Oggi è un altro giorno”, Lory Del Santo ha parlato a cuore aperto del figlio Loren, suicidatosi all’età di 18 anni. Ecco che cosa ha detto. Un argomento molto doloroso, quello che Lory Del Santo ha affrontato nell’intervista con Serena Bortone, ospite al suo programma “Oggi è un Altro Giorno”: quello della perdita L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ospite a “Oggi è un altro giorno”,Delha parlato a cuore aperto delLoren,tosi all’età di 18 anni. Ecco che cosa ha detto. Un argomento molto doloroso, quello cheDelha affrontato nell’intervista con Serena Bortone, ospite al suo programma “Oggi è un Altro Giorno”: quello della perdita L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteograndi : Mi chiedevo, @Adnkronos, ma Lory Del Santo che cosa ne pensa del Recovery Plan? #linformazioneinitalia - KPerryFirstLove : @TRASHPERSON18 Doveva vincere Lory Del Santo, non accetto altri vincitori - Lory_Twins : RT @NFratoianni: Le provocatorie parole, false e sprezzanti della Procura egiziana ci confermano che non vogliono arrivare alla verità e ai… - GossipItalia3 : Lory Del Santo choc: «Forse è meglio che mio figlio si sia tolto la vita» #gossipitalianews - glittersoup : @AyKyarramba ti giuro ero convinta tu avessi fatto almeno la Volontà dell'Abisso per qualche strana ragione, adesso… -