LIVE BoClassic 2020 in DIRETTA Yeman Crippa punta al record europeo dei 5 km su strada Kipkemboi trionfa tra le donne

(Di giovedì 31 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37: Tra pochi minuti il via della gara maschile 14.36: Sesto posto per Yaremchuk a 2’30” dalla testa, Epis settima a 3’50”, poi Lonedo a 5? da Epis, Cascavilla a 37? da Epis e Cavalli a 47? da Epis 14.34: Giovanna Epis chiude prima delle italiane, è stata doppiata poco prima del traguardo 14.32: Quinta piazza per Kisa 14.32: Quarto posto per Kite in 32?26 14.30: Seconda vittoria consecutiva per la kenyana Margaret Chelimoin 30?42 a 13? daldel mondo, secondo posto per Tutoek, terzo posto per Jeruto 14.30:prova ad andarsene sull’ultimo rettilineo 14.29: Saranno Margaret Chelimoe Tutoek a giocarsi il successo 14.28: Jeruto sembra staccarsi 14.28: Arriverà comunque un grande tempo ma ci sarà volata a ...