Legge di Bilancio, arriva l'assegno unico universale per le famiglie con figli a carico (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo il via libera al Senato, la Legge di Bilancio per il 2021 è stata approvata dal Parlamento. I 40 miliardi previsti per il prossimo anno vedranno bonus e incentivi per tante categorie, e diversi settori. Una delle misure distintive di questa manovra è l'assegno unico universale per le famiglie che prevede un contributo economico per tutti i nuclei familiari che abbiano almeno un figlio a carico. Cos'è l'assegno unico universale? l'assegno unico universale prevede che a partire dal primo luglio del prossimo anno le famiglie con almeno un figlio a carico ricevano un assegno mensile.

