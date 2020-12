“L’anno che verrà 2021”, come si svolgerà il Capodanno di RaiUno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Abbandonate le piazze d’Italia, L’anno che verrà 2021 torna a tenere compagnia al pubblico accompagnandolo verso il nuovo inizio: un principio pieno di speranza dopo i dodici mesi orribili appena trascorsi. Con l’intento di regalare qualche ora di spensieratezza agli italiani, il Capodanno di RaiUno si appresta ad andare in onda con qualche (inevitabile) cambiamento: a partire dalla location. Non più gli spazi aperti – e perché no ‘gelidi’ – delle città italiane (L’anno scorso fu trasmesso da Potenza) ma l’intimità degli studi Rai Fabrizio Frizzi in Roma. Leggi anche >> “Che Dio ci aiuti 6” Stefano De Martino nel cast, Suor Angela: «Svelato il motivo del suo successo» “L’anno che verrà 2021”: cosa cambia per il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Abbandonate le piazze d’Italia,chetorna a tenere compagnia al pubblico accompagnandolo verso il nuovo inizio: un principio pieno di speranza dopo i dodici mesi orribili appena trascorsi. Con l’intento di regalare qualche ora di spensieratezza agli italiani, ildisi appresta ad andare in onda con qualche (inevitabile) cambiamento: a partire dalla location. Non più gli spazi aperti – e perché no ‘gelidi’ – delle città italiane (scorso fu trasmesso da Potenza) ma l’intimità degli studi Rai Fabrizio Frizzi in Roma. Leggi anche >> “Che Dio ci aiuti 6” Stefano De Martino nel cast, Suor Angela: «Svelato il motivo del suo successo» “che”: cosa cambia per il ...

borghi_claudio : Una bella immagine per chiudere l'anno. Stamattina una bella risorsa che orinava sulle rovine del palazzo imperial… - juventusfc : È stato un anno che non dimenticheremo. Sarà l'anno di un nuovo inizio. ?? - Tg3web : L'anno che sta per finire nella lettura graffiante di Mauro Biani, autore delle vignette di Repubblica e l'Espresso… - CicoPapi1 : RT @Tagota14: Lascia cose insolute L'anno vissuto E un cambiamento atteso Nell'aria Per un anno che giunge L'augurio sentito Alla fiducia… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Capodanno 2021, la festa in strada a Wuhan: I festeggiamenti per il nuovo anno nella provincia dello Hubei, a Wuhan, citt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno che Caserta, ancora deve arrivare la fine dell'anno e molte persone danno già i numeri. Figuriamoci stasera cosa succedera' l'eco di caserta