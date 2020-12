Juventus, caccia ad un attaccante per Andrea Pirlo: idea Pellè a parametro zero. La situazione (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Juventus è alla ricerca di un numero 9 da regalare al tecnico, Andrea Pirlo.VIDEO Juventus, la rivelazione di Adani: “Io so cosa manca a Pirlo per essere un allenatore top”Siamo alle porte della sessione invernale di calciomercato e la dirigenza bianconera è già al lavoro per puntellare l'organico a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Individuato in Graziano Pellè l'identikit dell'attaccante richiesto dal mister della "vecchia Signora" il centravanti di San Cesario di Lecce, sarà uno dei grandi che lascerà il mercato cinese.Le nuove norme sul decurtamento dei maxi ingaggi che sono state recentemente introdotte dalla CFA (la federcalcio cinese, ndr), porteranno a un addio di tanti nomi illustri sul panorama calcistico asiatico. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) Laè alla ricerca di un numero 9 da regalare al tecnico,.VIDEO, la rivelazione di Adani: “Io so cosa manca aper essere un allenatore top”Siamo alle porte della sessione invernale di calciomercato e la dirigenza bianconera è già al lavoro per puntellare l'organico a disposizione del tecnico. Individuato in Grazianol'identikit dell'richiesto dal mister della "vecchia Signora" il centravanti di San Cesario di Lecce, sarà uno dei grandi che lascerà il mercato cinese.Le nuove norme sul decurtamento dei maxi ingaggi che sono state recentemente introdotte dalla CFA (la federcalcio cinese, ndr), porteranno a un addio di tanti nomi illustri sul panorama calcistico asiatico. ...

