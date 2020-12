Junuzovic: il campione di atletica è morto a 27 anni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il mondo dell’atletica e dello sport internazionale piangono la prematura scomparsa di un grande fuoriclasse. Osman Junuzovic, atleta bosniaco, è morto all’improvviso a soli 27 anni. In un primo momento, quando è circolata la notizia, si pensava fosse una bufala di cattivo gusto, ma purtroppo dopo poche ore sono arrivate le tristi conferme. Dapprima c’è stato l’annuncio del fratello Asmir e poi quello della Federazione di atletica della Bosnia che ha anche voluto inviare un sentito messaggio di condoglianze e vicinanza ai familiari del talento balcanico. Fin da subito ci si è domandati quale potesse essere la causa del decesso di uno sportivo così giovane e allenato. È stata la stampa bosniaca a fornire le prime informazioni, parlando di una repentina insufficienza cardiaca. Dunque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il mondo dell’e dello sport internazionale piangono la prematura scomparsa di un grande fuoriclasse. Osman, atleta bosniaco, èall’improvviso a soli 27. In un primo momento, quando è circolata la notizia, si pensava fosse una bufala di cattivo gusto, ma purtroppo dopo poche ore sono arrivate le tristi conferme. Dapprima c’è stato l’annuncio del fratello Asmir e poi quello della Federazione didella Bosnia che ha anche voluto inviare un sentito messaggio di condoglianze e vicinanza ai familiari del talento balcanico. Fin da subito ci si è domandati quale potesse essere la causa del decesso di uno sportivo così giovane e allenato. È stata la stampa bosniaca a fornire le prime informazioni, parlando di una repentina insufficienza cardiaca. Dunque ...

