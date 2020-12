Inter, si tenta la carta Gomez. Nainggolan a Cagliari: "Ritrovo la voglia di giocare" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 " Senza uscite difficilmente potranno esserci entrate. L'Inter vaglia il mercato in entrata, Conte vorrebbe un mediano e una punta, ma prima dovrà sfoltire. Uscito Nainggolan ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 " Senza uscite difficilmente potranno esserci entrate. L'vaglia il mercato in entrata, Conte vorrebbe un mediano e una punta, ma prima dovrà sfoltire. Uscito...

infoitsport : Napoli e Inter su Emerson: Giuntoli tenta di fare il bis dal Chelsea. I Blues dettano le condizioni - infoitsport : Roma, Spinazzola ai box: si tenta il recupero per l'Inter. Per la quale si candida Pau Lopez - infoitsport : Roma, Spinazzola ai box: si tenta il recupero per l'Inter. Gara per la quale si candida Pau Lopez - FcInterNewsit : Roma, Spinazzola ai box: si tenta il recupero per l'Inter. Per la quale si candida Pau Lopez - SpazioInter : L'Inter tenta il Lautaro bis: vicino Marcos Paulo - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tenta Inter, si tenta la carta Gomez. Nainggolan a Cagliari: “Ritrovo la voglia di giocare” Quotidiano.net Inter, si tenta la carta Gomez. Nainggolan a Cagliari: “Ritrovo la voglia di giocare”

Il club nerazzurro ragiona sul possibile arrivo del Papu, ma servono le giuste condizioni economiche. Il belga invece riparte da Cagliari per ritrovare la voglia di giocare ...

Napoli, problemi in vista del Cagliari: tre azzurri preoccupano

Il Napoli ha terminato l'ultima seduta di allenamento del 2020 in preparazione della trasferta della Sardegna Arena, dove la squadra di Gennaro Gattuso affronterà il Cagliari per cominciare bene l'ann ...

Il club nerazzurro ragiona sul possibile arrivo del Papu, ma servono le giuste condizioni economiche. Il belga invece riparte da Cagliari per ritrovare la voglia di giocare ...Il Napoli ha terminato l'ultima seduta di allenamento del 2020 in preparazione della trasferta della Sardegna Arena, dove la squadra di Gennaro Gattuso affronterà il Cagliari per cominciare bene l'ann ...