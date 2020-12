Fiorentina | Pradé annuncia | “No a Piatek e Milik E Cutrone può partire”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 31 dicembre 2020) La vittoria sulla Juventus ha permesso alladi concludere nel migliore dei modi il 2020. La squadra viola spera in un nuovo anno con prospettive ben diverse da quelle che hanno contraddistinto gli ultimi mesi, con tanti bassi e pochi alti.BILANCIOMolto dipenderà dal mercato invernale. Il direttore sportivo Danieleha spiegato ai canali ufficiali del club quali saranno le prossime mosse: "Abbiamo chiuso il 2020 con una bellissima vittoria dove la squadra ha fatto vedere il cuore. A livello tecnico individuale siamo secondi a poche squadre, non siamo pronti per i vertici ma non meritiamo la classifica che abbiamo. Sarà un mercato come gli altri, di riparazione, dove tante squadre dovranno fare qualcosa. Al momento siamo in 29, siamo tanti e dobbiamo prendere decisioni insieme all'allenatore. Abbiamo deciso di puntare su un centravanti ...