Figline, trovati 3 cadaveri in casa: la madre morta di tumore, i figli si sono uccisi

I decessi delle 3 vittime risalgono a novembre. L'allarme è scattato dopo le segnalazioni dei vicini di casa.

Da un mese e mezzo erano morti nella loro casa nel centro storico di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, ma nessuno si era accorto di nulla. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di una vicina che aveva avvisato le autorità insospettita dal forte odore che proveniva dall'appartamento. Madre, figlio e figlia non si vedevano da giorni e dalla loro casa non proveniva nessun rumore.

