Discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella: a che ora e dove vederlo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutto pronto per il Discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella: ecco a che ora andrà in onda e dove possiamo vederlo Come ogni anno, anche quest’anno, anzi, soprattutto quest’anno ci sarà il Discorso del Presidente Sergio Mattarella. È stato un anno difficile, troppo. Un anno contraddistinto dalla pandemia di Coronavirus. L’Italia è tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutto pronto per ildidel: ecco a che ora andrà in onda epossiamoCome ogni, anche quest’, anzi, soprattutto quest’ci sarà ildel. È stato undifficile, troppo. Uncontraddistinto dalla pandemia di Coronavirus. L’Italia è tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Open_gol : «Le teorie del complotto non sono solo false e pericolose, ma anche ciniche e crudeli per coloro che sono in lutto»… - CRINGEEEETV : RT @amaricord: Oggi si vive solo per il discorso di fine anno del Presidente Mattarella - xnaaalj : RT @amaricord: Oggi si vive solo per il discorso di fine anno del Presidente Mattarella - KBoot888 : Pronti per il nuovo, emozionante discorso di fine anno del nostro fiero Presidente della Repubblica? - Chiedonoperme : RT @evamarghe: Cinici, scettici e anche pericolosi i #novax descritti dalla #Merkel discorso di fine anno ...vi ricorda qualcuno chiedo per… -