Covid, Istat, in Abruzzo morti per virus incidono del 7,2% ,a novembre il 58% dei casi totali (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'Aquila - In Abruzzo, tra febbraio e novembre 2020, i decessi legati al Covid-19 rappresentano il 7,2% del totale delle morti del periodo. E' quanto emerge dall'analisi dei dati contenuti nel rapporto curato congiuntamente dall'Istat e dall'Istituto Superiore di Sanità. A novembre scorso, inoltre, si è registrato un incremento record del 29,3 per cento dei decessi complessivi rispetto alla media dello stesso mese dal 2015 al 2019. L'eccesso di mortalità potrebbe essere riconducibile all'emergenza Covid-19. Nell'indagine viene considerata la variazione dei decessi complessivi, perché, si legge, "uno degli approcci più efficaci per misurare l'impatto dell'epidemia di Covid-19 sulla mortalità è quello di conteggiare l'eccesso di decessi per il complesso ...

