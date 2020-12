Chico Forti scrive a Di Maio: “Con voi l’Italia è cambiata, realizzata un’impresa impossibile” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chico Forti scrive a Di Maio: “realizzata un’impresa impossibile” Chico Forti ha scritto una lettera al ministro degli Esteri Luigi Di Maio in seguito alla notizia del suo rientro in Italia. Forti, detenuto negli Stati Uniti da 21 anni, nelle prossime settimane verrà trasferito in un carcere del nostro Paese, a conclusione di una lunghissima battaglia per ottenere giustizia contro una sentenza di condanna per omicidio estremamente controversa e da molti ritenuta ingiusta. Questo esito è stato possibile grazie ad inchieste giornalistiche (su tutte, quella delle Iene) che hanno riacceso i riflettori sulla vicenda e all’intenso lavoro diplomatico del Governo italiano. In passato Forti e ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020)a Di: “ha scritto una lettera al ministro degli Esteri Luigi Diin seguito alla notizia del suo rientro in Italia., detenuto negli Stati Uniti da 21 anni, nelle prossime settimane verrà trasferito in un carcere del nostro Paese, a conclusione di una lunghissima battaglia per ottenere giustizia contro una sentenza di condanna per omicidio estremamente controversa e da molti ritenuta ingiusta. Questo esito è stato possibile grazie ad inchieste giornalistiche (su tutte, quella delle Iene) che hanno riacceso i riflettori sulla vicenda e all’intenso lavoro diplomatico del Governo italiano. In passatoe ...

