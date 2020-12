Capodanno 2021, 6 consigli dell’ENPA per aiutare i nostri animali contro i botti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Capodanno 2021 potrebbe essere diverso per i tanti animali randagi e non che temono i forti botti con i consigli ENPA Capodanno non è la festa preferita dalla fauna e dalla flora a causa degli innumerevoli danni causati dallo scoppio dei fuochi d’artificio. Migliaia di animali randagi – e non solo – muoiono ogni anno. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020)potrebbe essere diverso per i tantirandagi e non che temono i forticon iENPAnon è la festa preferita dalla fauna e dalla flora a causa degli innumerevoli danni causati dallo scoppio dei fuochi d’artificio. Migliaia dirandagi – e non solo – muoiono ogni anno. L'articolo proviene da Inews.it.

teatrolafenice : ??Eccoli qua i dettagli e il programma del Concerto di Capodanno 2021 - fanpage : 'Quest'anno non sparare' Un gesto in memoria dei morti di Covid ? - Agenzia_Ansa : La crisi 'storica' del coronavirus si estenderà fino al 2021. Lo ha dichiarato Angela Merkel nei suoi auguri di Cap… - CristianCapann5 : @DaniloToninelli invece di dire che Conte sta facendo lavorando fatti curare! Cari @pdnetwork 'Bollette, dal 2021 a… - lulicsh : Felice vigilia di Capodanno a tutti vi raccomando di guardare questo MV per purificare il mondo prima dell’avvento… -