Brexit, Gibilterra non godrà dell'accordo: ora altri territori potrebbero approfittarne (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra le 1246 pagine dell'Agreement sul post Brexit tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna un solo rigo è dedicato all'enclave di Gibilterra. "Questo Accordo", si legge nelle previsioni finali, "non si applicherà a Gibilterra e non avrà effetti in quel territorio". Il promontorio dove, secondo la mitologia, Ercole, figlio di Zeus, fissò le colonne che segnavano il limite estremo delle terre conosciute, è trattato alla stessa stregua di altri territori britannici d'oltremare, quali Bermuda, Falkland, Anguilla o le isole Cayman. Gibilterra in effetti condivide con alcuni isolotti, persi per lo più nel mezzo degli oceani, lo status di British overseas territories; presenta però condizioni ben diverse, è geograficamente parte della Spagna, avverte e vive le ...

