Chi volesse potrà salutare il 2020 che sta per finire con lo schiocco finale di Avengers: Endgame, a mezzanotte in punto: ecco a che ora iniziare a vedere il film per 'sincronizzare' quel momento epico. Chi volesse potrà salutare il 2020 che sta per finire con lo schiocco finale di Avengers: Endgame, a mezzanotte in punto. Per farlo, come ricorda una delle tante varianti del meme sui film e programmi televisivi da guardare per iniziare l'anno nuovo con un momento iconico specifico, basta avviare la visione esattamente alle 21:29:30, in modo da arrivare a mezzanotte al minuto in cui Tony Stark si serve delle Gemme dell'Infinito per eliminare definitivamente Thanos, congedandosi dal ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Endgame a Capodanno per salutare il 2020 con lo schiocco: ecco come - n0wenusse : Se avete a vostra disposizione il Blu Ray di Avengers: Infinity War vi basterà avviare il film alle 21:48:54 per av… - Inmestatvirtus : RT @gandalfclaw: Quindi meno di 24 ore per la fine di quest'anno... non provavo così tanto hype dai tempi di Avengers Endgame - arrestxcardiaco : mi sto riguardando avengers endgame perché mi mancano tutti che dire - pxerfectnow : + avengers endgame, spider-man homecoming, spider-man far from home, tutti i thor, tutti gli iron man, captain amer… -

Volete prendervi una bella rivincita sul 2020 e spazzarlo via con uno schiocco di dita? Chiedete a Everyeye (e ad Iron Man con il Guanto dell'Infinito).

