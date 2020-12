Apple ha rimosso 39 mila app di giochi dal suo store cinese (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – per rispettare le stringenti regole del Paese, facendo registrare il record per il maggior numero di applicazioni rimosse in un solo giorno. Includendo i 39 mila giochi, la società di Cupertino ha infatti rimosso più di 46 mila app dal suo store, secondo la società di ricerca Qimai. Tra i giochi rimossi ci sono anche titoli famosi come Assassin’s Creed e NBA 2K20. Secondo Qimai, solo 74 dei 1.500 migliori giochi a pagamento sull’Apple store sono sopravvissuti all’ondata di rimozioni. Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – per rispettare le stringenti regole del Paese, facendo registrare il record per il maggior numero di applicazioni rimosse in un solo giorno. Includendo i 39, la società di Cupertino ha infattipiù di 46app dal suo, secondo la società di ricerca Qimai. Tra irimossi ci sono anche titoli famosi come Assassin’s Creed e NBA 2K20. Secondo Qimai, solo 74 dei 1.500 miglioria pagamento sull’sono sopravvissuti all’ondata di rimozioni.

AppleRetweetBot : RT @giornalettismo: Dopo le segnalazioni del #NewYorkTimes, #Apple ha rimosso dal proprio store #VybeTogether: un'app utilizzata per organi… - AppleRTweet : RT @giornalettismo: Dopo le segnalazioni del #NewYorkTimes, #Apple ha rimosso dal proprio store #VybeTogether: un'app utilizzata per organi… - Mafara72 : RT @giornalettismo: Dopo le segnalazioni del #NewYorkTimes, #Apple ha rimosso dal proprio store #VybeTogether: un'app utilizzata per organi… - giornalettismo : Dopo le segnalazioni del #NewYorkTimes, #Apple ha rimosso dal proprio store #VybeTogether: un'app utilizzata per or… - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha rimosso dall'App Store l'app 'Vibe Together' che consentiva di organizzare feste private. #Apple #App #Ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple rimosso Apple ha rimosso 39 mila app di giochi dal suo store cinese Teleborsa Apple ha rimosso 39 mila app di giochi dal suo store cinese

(Teleborsa) - Apple ha rimosso 39 mila app di giochi dal suo store cinese per rispettare le stringenti regole del Paese, facendo registrare il record per il maggior numero di applicazioni rimosse in..

Apple rimuove dallo Store Vybe Together, l’app per organizzare feste durante la pandemia

L'app è nata durante la pandemia negli Usa per partecipare a segrete feste private. TikTok ha rimosso il suo account, Apple ha eliminato l'app e il sito è stato oscurato. Ma i fondatori promettono: «T ...

(Teleborsa) - Apple ha rimosso 39 mila app di giochi dal suo store cinese per rispettare le stringenti regole del Paese, facendo registrare il record per il maggior numero di applicazioni rimosse in..L'app è nata durante la pandemia negli Usa per partecipare a segrete feste private. TikTok ha rimosso il suo account, Apple ha eliminato l'app e il sito è stato oscurato. Ma i fondatori promettono: «T ...