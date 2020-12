Anche Amazon vuole entrare nel mercato dei podcast (Di giovedì 31 dicembre 2020) Wondery è in trattative con Amazon (foto: Wondery)Dopo la musica, Amazon vuole crescere Anche nel mondo dei podcast. Il colosso dell’ecommerce ha annunciato di aver chiuso l’accordo per l’acquisizione del network Wondery, che produce contenuti audio innovativi ed è famosa negli Stati Uniti soprattutto per la serie crime Dirty John e altri programmi come Dr. Death e Business Wars. Le due compagnie non hanno reso nota l’entità dell’accordo, ma l’interesse di Amazon a questa operazione era già noto a inizio dicembre, quando si parlava di una valutazione di mercato della compagnia di circa 300 milioni di dollari. Inoltre, in base a quanto si legge su Bloomberg, recentemente Wondery era stata avvicinata da altri illustri potenziali acquirenti come Apple e Sony, a riprova ... Leggi su wired (Di giovedì 31 dicembre 2020) Wondery è in trattative con(foto: Wondery)Dopo la musica,crescerenel mondo dei. Il colosso dell’ecommerce ha annunciato di aver chiuso l’accordo per l’acquisizione del network Wondery, che produce contenuti audio innovativi ed è famosa negli Stati Uniti soprattutto per la serie crime Dirty John e altri programmi come Dr. Death e Business Wars. Le due compagnie non hanno reso nota l’entità dell’accordo, ma l’interesse dia questa operazione era già noto a inizio dicembre, quando si parlava di una valutazione didella compagnia di circa 300 milioni di dollari. Inoltre, in base a quanto si legge su Bloomberg, recentemente Wondery era stata avvicinata da altri illustri potenziali acquirenti come Apple e Sony, a riprova ...

