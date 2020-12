Zaniolo: “Non ho lasciato Nessuna per Nessuna” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il calciatore della Roma risponde ai rumors Nicolò Zaniolo in queste settimane è al centro del gossip. Il giovane talento della Roma e Nazionale, fermo per infortunio e in fase di recupero ha iniziato una love story con la modella e attrice, di 12 anni più grande Madalina Ghenea. Molto si è detto in questi giorni dopo che entrambi sono usciti allo scoperto con una menzione, in cui si parlava di baci, nelle stories di Instagram. Nulla di male se non fosse che per molti il centrocampista avrebbe lasciato la storica fidanzata Sara Scarperrotta. Nulla di più falso, almeno secondo il diretto interessato Zaniolo che ha rotto il silenzio e ha detto la sua versione dei fatti su Instagram. Leggi anche: Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea ufficializzano la loro love story Il calciatore ha poi ribadito la voglia di riprendersi e di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il calciatore della Roma risponde ai rumors Nicolòin queste settimane è al centro del gossip. Il giovane talento della Roma e Nazionale, fermo per infortunio e in fase di recupero ha iniziato una love story con la modella e attrice, di 12 anni più grande Madalina Ghenea. Molto si è detto in questi giorni dopo che entrambi sono usciti allo scoperto con una menzione, in cui si parlava di baci, nelle stories di Instagram. Nulla di male se non fosse che per molti il centrocampista avrebbela storica fidanzata Sara Scarperrotta. Nulla di più falso, almeno secondo il diretto interessatoche ha rotto il silenzio e ha detto la sua versione dei fatti su Instagram. Leggi anche: Nicolòe Madalina Ghenea ufficializzano la loro love story Il calciatore ha poi ribadito la voglia di riprendersi e di ...

