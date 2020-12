Traffico Roma del 30-12-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione aNordrallentato sulla via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro ma anche da via dei Due Ponti fino a via di Grotta sul raccordo della Vittoria sempre chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico In entrambe le direzioni sulla via Aurelia all’altezza dell’ospedale San Carlo in direzione di Piazza Irnerio rallentamenti che ritroviamo su via di Torrenova all’altezza di via di Tor Bella Monaca verso via Casilina sulla linea B della metropolitana chiusa la Stazione EUR palasport verso la Laurentina a causa di un guasto Mentre per la sostituzione di scale mobili ascensori sono sempre chiuse le stazioni di Castro Pretorio Policlinico In entrambe le direzioni domani metropolitane aperte fino alle 23:30 ...