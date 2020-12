Salerno | sequestrato B&B usato come base per lo spaccio | due arresti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Una coppia di, M.C. lui e L.A. lei, entrambi venticinquenni, in vista dell’approssimarsi del Capodanno, avevano fittato una stanza in un Bed & Breakfast da utilizzarelogistica per smerciare eroina e cocaina. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di, da giorni impegnati a monitorare le strutture alloggiative, anche per evitare che diventino luoghi di ritrovo per eludere le misure restrittive finalizzate a contenere la diffusione del coronavirus Covid 19, insospettiti di un andirivieni da un Bed & Breakfast ubicato in pieno centro a, dopo un appostamento, hanno bloccato M.C. intento a cedere due dosi di eroina ad un giovane del posto. Al fermo dei due ha fatto ...