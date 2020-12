Saldi invernali: in Campania si parte sabato 2 gennaio 2021 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Saldi invernali: gli sconti in Campania partiranno sabato 2 gennaio. Ecco le regole anti Covid 19. Trascorse le festività natalizie, l’attenzione dei consumatori si proietta all’inizio dei Saldi invernali, che tradizionalmente accompagnano l’inizio dell’anno nuovo. In Campania, i Saldi invernali partiranno sabato 2 gennaio. Come in tutta Italia, sono previste regole anti Covid 19. Ecco Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 dicembre 2020): gli sconti inpartiranno. Ecco le regole anti Covid 19. Trascorse le festività natalizie, l’attenzione dei consumatori si proietta all’inizio dei, che tradizionalmente accompagnano l’inizio dell’anno nuovo. In, ipartiranno. Come in tutta Italia, sono previste regole anti Covid 19. Ecco

