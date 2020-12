Saldi invernali 2021, ecco quando cominciano: le date regione per regione. Ma con ‘sorpresa’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La stagione dei Saldi si avvicina, ma qualcosa è diverso. L’emergenza sanitaria sfiora ogni ambito e anche il periodo dei Saldi invernali 2021 andrà incontro a qualche cambiamento. Le date di inizio potrebbero slittare, secondo quanto diffonde il sito dell’ANSA. Il focus, regione per regione, ci permetterà di capire più dettagliatamente la questione. Tutto per fare fronte alle zone rosse e alle relative restrizioni anti-Covid. Prende parola Massimo Torti, segretario generale di Federmoda: “Per avere indicazioni certe comunque bisognerà attendere la decisione delle Regioni per le quali visto il decreto natale arrivato last minute bisognerà attendere le prossime ore. Certo questa confusione non fa bene ed è un ulteriore danno al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La stagione deisi avvicina, ma qualcosa è diverso. L’emergenza sanitaria sfiora ogni ambito e anche il periodo deiandrà incontro a qualche cambiamento. Ledi inizio potrebbero slittare, secondo quanto diffonde il sito dell’ANSA. Il focus,per, ci permetterà di capire più dettagliatamente la questione. Tutto per fare fronte alle zone rosse e alle relative restrizioni anti-Covid. Prende parola Massimo Torti, segretario generale di Federmoda: “Per avere indicazioni certe comunque bisognerà attendere la decisione delle Regioni per le quali visto il decreto natale arrivato last minute bisognerà attendere le prossime ore. Certo questa confusione non fa bene ed è un ulteriore danno al ...

