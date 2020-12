Ruggiero ai mastelliani | “Strana abitudine quella di non firmare mai le note”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiProsegue il botta e risposta tra il consigliere provinciale del Pd Giuseppee Noi Campani, la formazione politica che fa riferimento al sindaco di Benevento Clemente Mastella. A intervenire, oggi, è nuovamente l’esponente Dem. Che scrive: “E’ certamente unadel partito di Clemente Mastella di rispondere alle richieste di chiarimenti inviate sia alla Provincia, che al Comune di Benevento, attraversostampa sottoscritte da nessuno. Una singolare modalità a cui ci siamo da tempo abituati ma che denota un atteggiamento del Partito Mastelliano tendente non a chiarire le problematiche sollevate ma a buttare in caciara la discussione. Infatti se ci siamo permessi di chiedere al Presidente Di Maria di comprendere come mai un’opera delegata dalla ...