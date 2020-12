Ricciardi: “Misure restrittive anche per tutto il 2021”/ “Col vaccino non si cambia” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) anche per il 2021 dovremo convivere con le Misure restrittive anti-covid: ne è convinto il professore Walter Ricciardi Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020)per ildovremo convivere con leanti-covid: ne è convinto il professore Walter

TgLa7 : #Vaccino: Ricciardi, misure restano per tutto il 2021. Nonostante vaccinazioni. Ma avremo meno morti e malati - Agenzia_Ansa : Ricciardi, misure anti-covid resteranno per tutto il 2021. 'Nonostante le vaccinazioni, ma avremo meno morti e mala… - rtl1025 : ?? 'Inizio campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus:… - SPalermo91 : RT @rtl1025: ?? 'Inizio campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto… - CrisPC47836812 : RT @MoriMrc: Covid, Ricciardi: 'Misure restrittive restano per tutto il 2021'. Voi siete disposti a tutto questo? Io, no. -