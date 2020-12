Recovery Challenge. Renzi: "Ci separa un abisso". Conte: "Se ti sfili si va in Parlamento" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe Conte è in corso quando Matteo Renzi parla con i cronisti a Palazzo Madama: “Aspettiamo i fatti”. Fa da controcanto al presidente del Consiglio, il quale non esita nel dire che andrà in Parlamento se Italia Viva dovesse nei fatti sfiduciarlo: “Non si può vivacchiare, senza la coesione della maggioranza non si può governare”, dice durante l’appuntamento di fine anno. Passano le ore, nel frattempo una delegazione di Italia Viva incontra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il dialogo è serrato e non porta a nulla di buono sul fronte della stabilità interna all’esecutivo: “Sui Contenuti non ci siamo, ci separa un abisso”, dicono dal partito dell’ex premier. E poi ancora: “Abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppeè in corso quando Matteoparla con i cronisti a Palazzo Madama: “Aspettiamo i fatti”. Fa da controcanto al presidente del Consiglio, il quale non esita nel dire che andrà inse Italia Viva dovesse nei fatti sfiduciarlo: “Non si può vivacchiare, senza la coesione della maggioranza non si può governare”, dice durante l’appuntamento di fine anno. Passano le ore, nel frattempo una delegazione di Italia Viva incontra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il dialogo è serrato e non porta a nulla di buono sul fronte della stabilità interna all’esecutivo: “Suinuti non ci siamo, ciun”, dicono dal partito dell’ex premier. E poi ancora: “Abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza di ...

