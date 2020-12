Procura egiziana difende (ancora) i 4 accusati della morte di Regeni: “Nessun procedimento. Da ricercatore comportamento non consono” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Procura egiziana si schiera ancora in difesa dei quattro membri della National Security accusati dai pm di Roma di essere i responsabili del rapimento, delle torture e dell’uccisione di Giulio Regeni. Come già dichiarato nella nota congiunta scritta con gli omologhi italiani del 30 novembre scorso, e dopo i racconti dei magistrati sulle sevizie commesse dall’intelligence del Cairo nei confronti del ricercatore di Fiumicello, il Procuratore generale Hamada Al Sawi ha ribadito in un comunicato che “per il momento non c’è alcuna ragione per intraprendere procedimenti penali circa l’uccisione, il sequestro e la tortura della vittima Giulio Regeni, in quanto il responsabile resta sconosciuto“. La nota diffusa da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lasi schierain difesa dei quattro membriNational Securitydai pm di Roma di essere i responsabili del rapimento, delle torture e dell’uccisione di Giulio. Come già dichiarato nella nota congiunta scritta con gli omologhi italiani del 30 novembre scorso, e dopo i racconti dei magistrati sulle sevizie commesse dall’intelligence del Cairo nei confronti deldi Fiumicello, iltore generale Hamada Al Sawi ha ribadito in un comunicato che “per il momento non c’è alcuna ragione per intraprendere procedimenti penali circa l’uccisione, il sequestro e la torturavittima Giulio, in quanto il responsabile resta sconosciuto“. La nota diffusa da Il ...

pierofassino : Inaccettabili dichiarazioni della procura egiziana. Sostenere che non si conosce chi ha ucciso #GiulioRegeni si sco… - artedipulire : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - armidago68 : RT @Avvenire_Nei: Il caso. Omicidio #Regeni, Procura egiziana respinge l'inchiesta italiana: no a processo - nicomar2610 : RT @pierofassino: Inaccettabili dichiarazioni della procura egiziana. Sostenere che non si conosce chi ha ucciso #GiulioRegeni si scontra c… - CusinatoElia : RT @pierofassino: Inaccettabili dichiarazioni della procura egiziana. Sostenere che non si conosce chi ha ucciso #GiulioRegeni si scontra c… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura egiziana Regeni, la procura egiziana: «Caso usato per nuocere ai rapporti con Roma» Il Messaggero Il Cairo: caso Regeni usato per nuocere alle relazioni tra Italia e Egitto

«Il procuratore» generale egiziano Hamada Al Sawi «esclude ciò che è stato attribuito a quattro ufficiali della Sicurezza nazionale a proposito di questo caso», si afferma inoltre nel testo pubblicato ...

Regeni: Fassino, inaccettabili dichiarazioni procura egiziana

Il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, ha definito "inaccettabili" le dichiarazioni della ...

«Il procuratore» generale egiziano Hamada Al Sawi «esclude ciò che è stato attribuito a quattro ufficiali della Sicurezza nazionale a proposito di questo caso», si afferma inoltre nel testo pubblicato ...Il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, ha definito "inaccettabili" le dichiarazioni della ...