Oggi in Friuli Venezia Giulia 828 nuovi contagi su 9.433 tamponi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 828 nuovi contagi su 9.433 tamponi (pari all’8,78%), di cui 1.503 da test rapidi antigenici. I decessi sono invece 8, a cui si aggiungono altri 7 verificatisi nei giorni precedenti (dal 13/11 al 22/12). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 mentre quelli in altri reparti si riducono a 641 unità. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia sono in tutto 50.653. I decessi complessivamente ammontano a 1.627, con la seguente suddivisione territoriale: 445 a Trieste, 738 a Udine, 342 a Pordenone e 102 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 34.981, i clinicamente guariti salgono a 895, mentre le persone in isolamento sono diminuite e raggiungono quota 10.947. Leggi su udine20 (Di mercoledì 30 dicembre 2020)insono stati rilevati 828su 9.433(pari all’8,78%), di cui 1.503 da test rapidi antigenici. I decessi sono invece 8, a cui si aggiungono altri 7 verificatisi nei giorni precedenti (dal 13/11 al 22/12). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 mentre quelli in altri reparti si riducono a 641 unità. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia sono in tutto 50.653. I decessi complessivamente ammontano a 1.627, con la seguente suddivisione territoriale: 445 a Trieste, 738 a Udine, 342 a Pordenone e 102 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 34.981, i clinicamente guariti salgono a 895, mentre le persone in isolamento sono diminuite e raggiungono quota 10.947.

radiokisskiss : Oggi vi portiamo in Friuli, per l'esattezza nello splendido borgo di #GradiscadIsonzo ?? - TgrRaiFVG : Comincia in #FVG la campagna anti-#COVID19. Vaccini ai sanitari, si parte oggi. - CronacaOssonaTw : Le prime 50 sono partite immediatamente dopo il sisma dal Friuli Venezia Giulia. Oggi partiranno altre 50 messe a d… - ilarymary : Le prime 50 sono partite immediatamente dopo il sisma dal Friuli Venezia Giulia. Oggi partiranno altre 50 messe a d… - 1Zoom2 : Le prime 50 sono partite immediatamente dopo il sisma dal Friuli Venezia Giulia. Oggi partiranno altre 50 messe a d… -