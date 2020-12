Nainggolan a Villa Stuart: "Contento di tornare al Cagliari. Inter? Non ho avuto possibilità" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA - Radja Nainggolan è pronto per la sua terza avventura con il Cagliari . L'Inter e il club sardo hanno infatti trovato l'accordo per il prestito secco fino al termine della stagione, con i ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA - Radjaè pronto per la sua terza avventura con il. L'e il club sardo hanno infatti trovato l'accordo per il prestito secco fino al termine della stagione, con i ...

