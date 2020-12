Mustang Mach-E L’elettrica che sembra Brad Pitt

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quante cose si scoprono in una giornata d’inverno guidando una Mustang Mach-E. Io, per esempio, ho capito cosa prova un papà quando la figlia ha il primo appuntamento. Che effetto fa uscire con Brad Pitt, sapendo che ti porterà in un ristorante bio. E com’è facile fare colpo sugli uomini se ti carichi le due amiche inseparabili e le porti fuori a pranzo* con il suv all electric della famiglia Ford, appena lanciato in Italia. Delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni fuori dal comune del modello che per la prima volta nella storia del marchio si presenta con una propulsione solo elettrica, potete leggere qui. Questa è invece una storia fatta di belle sensazioni, piccole ansie, grandi emozioni, insomma di ciò che rende ancora oggi il rapporto con le macchine qualcosa che ti fa battere il cuore.