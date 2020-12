LIVE – Cittadella-Lecce 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Cittadella-Lecce match valevole per la sedicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, terzi in classifica con due gare in meno, sono reduci da quattro vittorie consecutive e vogliono proseguire su questa strada; i salentini, invece, dopo il successo in rimonta con il Vicenza, sono alla ricerca di continuità di risultati. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Adorni, Perticone, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Tsadjout, Ogunseye. A disposizione: Plechero, Camigliano, Rosafio, Grillo, Frare, Gargiulo, Tavernelli, Smajlaj, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladimatch valevole per la sedicesima giornata di. I padroni di casa, terzi in classifica con due gare in meno, sono reduci da quattro vittorie consecutive e vogliono proseguire su questa strada; i salentini, invece, dopo il successo in rimonta con il Vicenza, sono alla ricerca di continuità di risultati. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(4-3-1-2): Kastrati; Vita, Adorni, Perticone, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Tsadjout, Ogunseye. A disposizione: Plechero, Camigliano, Rosafio, Grillo, Frare, Gargiulo, Tavernelli, Smajlaj, ...

