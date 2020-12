La leva cantautorale degli anni zero torna in streaming (Di mercoledì 30 dicembre 2020) torna stasera alle 20 La leva cantautorale degli anni zero per una serata in streaming su iniziativa del format web “Sette meno dieci” torna per una sera “La leva cantautorale degli anni zero”, il progetto che proprio dieci anni fa metteva insieme il meglio della nuova canzone d’autore d’inizio millennio attraverso un disco, un tour e varie… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 30 dicembre 2020)stasera alle 20 Laper una serata insu iniziativa del format web “Sette meno dieci”per una sera “La”, il progetto che proprio diecifa metteva insieme il meglio della nuova canzone d’autore d’inizio millennio attraverso un disco, un tour e varie… L'articolo Corriere Nazionale.

VirtualeMuseo : La #levacantautorale degli #AnniZero in #streaming #musica #musicaitaliana - espressione24 : Mercoledì 30 Dicembre alle 20:00 una festa online nel decennale del progetto per il format web 'Sette meno dieci'.… - RetweetPalermo : RT @GiornaleLORA: Torna ‘La leva cantautorale degli anni zero’ per una serata in streaming - GiornaleLORA : Torna ‘La leva cantautorale degli anni zero’ per una serata in streaming - PaeseRoma : “La leva cantautorale degli anni Zero”: Una serata speciale sul canale Youtube -